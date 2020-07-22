Романов прибыл в Монреаль. Он помещен на карантин
19:18
Новичок «Монреаля» Александр Романов помещен на карантин, который продлится 14 дней, сообщает Sportsnet.
Россиянин прибыл в Канаду и уже находится в Монреале.
20-летний экс-защитник ЦСКА подписал с клубом НХЛ контракт новичка, соглашение рассчитано на три ближайших сезона. В этом сезоне Романов не сможет сыграть за «Монреаль», но будет иметь право тренироваться с клубом.
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