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Романов прибыл в Монреаль. Он помещен на карантин

19:18
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Новичок «Монреаля» Александр Романов помещен на карантин, который продлится 14 дней, сообщает Sportsnet.

Россиянин прибыл в Канаду и уже находится в Монреале.

20-летний экс-защитник ЦСКА подписал с клубом НХЛ контракт новичка, соглашение рассчитано на три ближайших сезона. В этом сезоне Романов не сможет сыграть за «Монреаль», но будет иметь право тренироваться с клубом.

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