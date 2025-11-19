Романов получил повреждение после толчка от Рантанена на борт

Защитник «Айлендерс» Александр Романов получил повреждение в матче против «Далласа» (3:2).

Во время игру нападающий «Старз» Микко Рантанен локтем толкнул российского защитника на борт и получил 5-минутный штраф. Романов не смог покинуть лед без помощи врачей.

В этом сезоне на счету 25-летнего россиянина 15 матчей, в которых он отметился 1 результативной передачей.