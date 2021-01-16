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Романов поделился впечатлениями от дебюта в НХЛ: «Сначала вообще не понимал, где нахожусь»

09:45
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Защитник «Монреаля» Александр Романов поделился впечатлениями от дебютного матча в НХЛ против «Торонто» (4:5 ОТ). 21-летний россиянин отличился результативной передачей.

«Сначала я немного нервничал, потому что не знал, что такое НХЛ в реальной жизни. Я сначала вообще не понимал, где нахожусь. Все было очень быстро, но потом становилось лучше и лучше. Игра показалась быстрее, чем в КХЛ и на молодежном чемпионате мира, интеллектуальный уровень выше. Адаптация прошла в лагере, мы сыграли пару двусторонок. Но тут сразу заметны высокая скорость и высокий интеллект игроков. Следующий матч против «Эдмонтона» — отличное испытание, особенно в самом начале чемпионата. С нетерпением жду игры против них», — приводит пресс-служба НХЛ слова Романова.

Матч «Эдмонтон» — «Монреаль» состоится в ночь с 16 на 17 января, начало — в 3.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/romanov-cant-wait-for-playing-against-oilers/c-320328794?sf136228829=1

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