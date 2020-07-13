Александр Романов определился с игровым номером в «Монреале», сообщил в своем Twitter журналист Эндрю Задарновски. Ранее стало известно, что россиянин примет участие в тренировочном лагере команды.

Романов взял 27-й номер, под которым играл Карл Алзнер. Накануне он объявил, что не примет участия в рестарте сезона. Защитник принял участие лишь в 4 играх за «Монреаль», а большую часть последних двух сезонов провел в фарм-клубе. У него остается еще 2 года по контракту с кэпхитом 4,625 млн долларов.

Ранее стало известно, что НХЛ не разрешит регистрировать контракты задрафтованных игроков на текущий сезон. В то же время будет позволено «сжечь» первый год соглашения. Это означает, что сезон пойдет им в зачет, но принимать в нем участие они не будут.