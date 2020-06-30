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В Канаде утверждают, что Романов и Капризов могут сыграть в НХЛ в этом сезоне

30 июня 2020, 23:10
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У НХЛ есть принципиальное соглашение о том, чтобы позволить вновь игрокам, подписавшим контракты, присоединиться к своим командам для участия в матчах плей-офф, сообщает в своем Twitter французский журналист RDS Франсуа Ганьон.

В этом случае Кирилл Капризов сможет сыграть за «Миннесоту», а Александр Романов за «Монреаль».

Регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.

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