В Канаде утверждают, что Романов и Капризов могут сыграть в НХЛ в этом сезоне

У НХЛ есть принципиальное соглашение о том, чтобы позволить вновь игрокам, подписавшим контракты, присоединиться к своим командам для участия в матчах плей-офф, сообщает в своем Twitter французский журналист RDS Франсуа Ганьон.

В этом случае Кирилл Капризов сможет сыграть за «Миннесоту», а Александр Романов за «Монреаль».

Регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.