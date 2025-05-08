Романцев — об Овечкине: «Горжусь рекордом и надеюсь, что однажды пожму ему руку»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о новом рекорде по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, который установил форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

— Олег Иванович, удалось ли поздравить Александра Овечкина с великим рекордом? И не удивились ли тем, кто ставил его достижение под сомнение?

— К большому сожалению, с Александром пока не знаком. Но очень надеюсь, что это когда-нибудь произойдет и я пожму ему руку. Пока же, как и весь мир, радуюсь его невероятному достижению. И горжусь тем, что теперь этот рекорд, считавшийся вечным, принадлежит российскому простому мужику, которому стоя аплодировали даже в США. А еще горжусь, что мне довелось общаться с такими великими хоккеистами, как братья Майоровы, Вячеслав Старшинов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Алексей Касатонов, заразившими Овечкина преданностью и любовью к своему делу.

Что касается тех, кто недоволен этим грандиозным событием и говорил о нем даже с какой-то злобой, то мне их просто жаль. Они либо завидуют Александру, либо хотят хоть как-то выделиться. Сам я такую гадость не читаю. Но вспоминаю, как еще молодым тренером после выигранного матча зашел в кабинет к Старостину. Тот посмотрел на меня с хитрой улыбкой и неожиданно спросил: «А знаешь, Олег, сколько ты своими победами себе врагов нажил?» «Почему?» — удивился я. «Почему? — переспросил мудрый Николай Петрович. — Так вот, запомни: не все любят победителей». И грустно улыбнувшись, покачал головой.

Тогда я понял и навсегда запомнил — сильных не любят только слабые. Поэтому еще раз от всей души поздравляю Александра с огромной победой. Здоровья тебе и всем, кто помогал идти к этой цели!