Романцев — об Овечкине: «Горжусь рекордом и надеюсь, что однажды пожму ему руку»
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о новом рекорде по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, который установил форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
— Олег Иванович, удалось ли поздравить Александра Овечкина с великим рекордом? И не удивились ли тем, кто ставил его достижение под сомнение?
— К большому сожалению, с Александром пока не знаком. Но очень надеюсь, что это когда-нибудь произойдет и я пожму ему руку. Пока же, как и весь мир, радуюсь его невероятному достижению. И горжусь тем, что теперь этот рекорд, считавшийся вечным, принадлежит российскому простому мужику, которому стоя аплодировали даже в США. А еще горжусь, что мне довелось общаться с такими великими хоккеистами, как братья Майоровы, Вячеслав Старшинов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Алексей Касатонов, заразившими Овечкина преданностью и любовью к своему делу.
Что касается тех, кто недоволен этим грандиозным событием и говорил о нем даже с какой-то злобой, то мне их просто жаль. Они либо завидуют Александру, либо хотят хоть как-то выделиться. Сам я такую гадость не читаю. Но вспоминаю, как еще молодым тренером после выигранного матча зашел в кабинет к Старостину. Тот посмотрел на меня с хитрой улыбкой и неожиданно спросил: «А знаешь, Олег, сколько ты своими победами себе врагов нажил?» «Почему?» — удивился я. «Почему? — переспросил мудрый Николай Петрович. — Так вот, запомни: не все любят победителей». И грустно улыбнувшись, покачал головой.
Тогда я понял и навсегда запомнил — сильных не любят только слабые. Поэтому еще раз от всей души поздравляю Александра с огромной победой. Здоровья тебе и всем, кто помогал идти к этой цели!
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|19
|13
|6
|27
|3
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|4
|Айлендерс
|19
|10
|9
|22
|5
|Коламбус
|19
|10
|9
|22
|6
|Рейнджерс
|20
|10
|10
|22
|7
|Филадельфия
|18
|9
|9
|21
|8
|Вашингтон
|19
|9
|10
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|12
|9
|24
|2
|Детройт
|19
|11
|8
|23
|3
|Монреаль
|19
|10
|9
|23
|4
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|5
|Флорида
|19
|10
|9
|21
|6
|Тампа-Бэй
|18
|9
|9
|20
|7
|Торонто
|19
|8
|11
|18
|8
|Баффало
|19
|7
|12
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|31
|2
|Даллас
|19
|12
|7
|27
|3
|Виннипег
|18
|11
|7
|22
|4
|Чикаго
|18
|9
|9
|22
|5
|Юта
|19
|10
|9
|22
|6
|Миннесота
|20
|9
|11
|22
|7
|Сент-Луис
|19
|6
|13
|16
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|19
|12
|7
|25
|2
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|24
|3
|Сиэтл
|18
|9
|9
|23
|4
|Вегас
|18
|8
|10
|22
|5
|Эдмонтон
|21
|9
|12
|22
|6
|Ванкувер
|21
|9
|12
|20
|7
|Сан-Хосе
|19
|8
|11
|19
|8
|Калгари
|20
|5
|15
|13
|18.11
|03:00
|Флорида – Ванкувер
|8 : 5
|18.11
|03:00
|Вашингтон – Лос-Анджелес
|2 : 1
|18.11
|03:00
|Баффало – Эдмонтон
|5 : 1
|18.11
|03:00
|Бостон – Каролина
|1 : 3
|18.11
|03:30
|Коламбус – Монреаль
|4 : 3 Б
|18.11
|06:00
|Анахайм – Юта
|3 : 2 ОТ