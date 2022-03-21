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Сегодня, 20:03

Роман Йоси стал первой звездой недели в НХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси был выбран первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. В трех матчах швейцарец сделал 9 результативных передач.

Второй звездой стад нападающий «Виннипега» Кайл Коннор. На его счету 8 (2+6) результативных балла в трех встречах.

Третьей звездой назван нападающий «Аризоны» Лоусон Крауз. В его активе 7 (5+2) очков в четырех матчах.

Кайл Коннор
Роман Йоси
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Виннипег Джетс
ХК Нэшвилл Предаторз
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