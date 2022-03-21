Роман Йоси стал первой звездой недели в НХЛ
Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси был выбран первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. В трех матчах швейцарец сделал 9 результативных передач.
Второй звездой стад нападающий «Виннипега» Кайл Коннор. На его счету 8 (2+6) результативных балла в трех встречах.
Третьей звездой назван нападающий «Аризоны» Лоусон Крауз. В его активе 7 (5+2) очков в четырех матчах.
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|21.03
|01:00
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Каролина – Рейнджерс
|0 : 2
|21.03
|02:00
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Сан-Хосе – Аризона
|4 : 2
|21.03
|02:00
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Чикаго – Виннипег
|4 : 6
|21.03
|05:00
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Ванкувер – Баффало
|2 : 3 ОТ
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