Роман Йоси стал первой звездой недели в НХЛ

Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси был выбран первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. В трех матчах швейцарец сделал 9 результативных передач.

Второй звездой стад нападающий «Виннипега» Кайл Коннор. На его счету 8 (2+6) результативных балла в трех встречах.

Третьей звездой назван нападающий «Аризоны» Лоусон Крауз. В его активе 7 (5+2) очков в четырех матчах.