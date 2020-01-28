Роман Йоси: «Овечкину нужно минимум пространства, чтобы забить гол»

Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси поделился опытом игры против нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

— Кажется, что ты его закрыл, но он все равно находит момент для броска, — приводит слова Йоси NBC. — Ему нужно минимум пространства, чтобы забить гол. Именно поэтому он уже забросил столько шайб.

В активе россиянина 692 гола за карьеру и по этому показателю он сравнялся с бывшим капитаном «Детройта» Стивеном Айзерманом: они теперь делят 9-е место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.