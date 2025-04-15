Ротенберг — о дебюте Демидова: «Закономерный результат многолетней работы. Мы с ним созвонились после игры»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил дебют экс-игрока армейцев Ивана Демидова за «Монреаль» в НХЛ.

15 апреля «Канадиенс» уступили «Чикаго» (3:4 Б) в регулярном чемпионате. 19-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.

«Весь хоккейный мир говорит о блестящем дебюте Ивана Демидова в НХЛ. Первый матч за «Монреаль Канадиенс» — и сразу шайба, голевая передача, уверенная игра. Мы в СКА прекрасно понимаем, что это закономерный результат не только таланта, но и многолетней работы, правильной трудовой этики и железной дисциплины.

Мы с ним созвонились после игры, обсудили все детали его первого матча — так было и после каждой игры в КХЛ и МХЛ. Работа продолжается, никогда нельзя останавливаться на достигнутом», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

8 апреля Демидов подписал трехлетний контракт новичка с «Монреалем», который в 2024 году выбрал его под 5-м номером драфта НХЛ. Перед переездом в НХЛ Иван расторг контракт со СКА.

В сезоне-2024/25 19-летний хоккеист в составе СКА набрал 49 (19+30) очков в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 5 (3+2) очков в 6 встречах.