Роман Ротенберг: «Мы все хотим, чтобы Овечкин играл в России и на «ВТБ Арене»

Член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг прокомментировал вероятность возвращения нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в Россию.

— Будете ли вы пытаться пригласить Александра Овечкина в КХЛ?

— Этот вопрос надо задавать Александру Овечкину. Мы все хотим, чтобы Саша играл в России и на «ВТБ Арене». Саша сам решит, что ему нужно. Мы будем только рады. Это мечта каждого ребенка, чтобы Саша играл в России.

В этом сезоне Овечкин провел 4 матча и сделал 2 результативные передачи. 40-летний россиянин проводит 21-й сезон в НХЛ.