Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о возможном матче команд НХЛ в России.

— Теоретически матчи НХЛ на футбольном стадионе в Петербурге возможны, — цитирует Ротенберга РИА Новости. — Наша философия: нет ничего невозможного. Но важен финансовый фактор. Что делать, если нам выставляют счет в 10 миллионов долларов только за организацию игры? Это вопрос бизнеса, а не политики. Мы знаем экономику матчей НХЛ в Финляндии. В России они выставляют другой ценник.