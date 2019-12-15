Роман Ротенберг — о матче НХЛ в России: «Мы знаем экономику игр в Финляндии. В России они выставляют другой ценник»
19:33
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о возможном матче команд НХЛ в России.
— Теоретически матчи НХЛ на футбольном стадионе в Петербурге возможны, — цитирует Ротенберга РИА Новости. — Наша философия: нет ничего невозможного. Но важен финансовый фактор. Что делать, если нам выставляют счет в 10 миллионов долларов только за организацию игры? Это вопрос бизнеса, а не политики. Мы знаем экономику матчей НХЛ в Финляндии. В России они выставляют другой ценник.
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