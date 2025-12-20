Роднина: «Главное событие года — сумасшедшие результаты Овечкина»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» назвала главное событие 2025 года в российском спорте.

«Главное событие 2025 — сумасшедшие результаты Александра Овечкина. Рекорд случается за один день, а результат достигается годами и огромным количеством игр», — сказала Роднина «СЭ».

6 апреля 2025 года Овечкин установил новый рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив Уэйна Гретцки (894). Сейчас у 40-летнего россиянина 911 голов в регулярках лиги.