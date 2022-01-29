Родители Капризова впервые посетили игру сына в НХЛ

«Миннесота» переиграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. В этой встрече принял участие российский нападающий Кирилл Капризов.

Эту игру посетили родители 24-летнего хоккеиста. Они впервые вживую смотрели за игрой сына в НХЛ. В этой встрече он отметился голевой передачей.

Капризов с 2020 года выступает в НХЛ. На его счету 101 (44+57) очко в 92 матчах.