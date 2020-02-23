Родители Александра Овечкина записали для него трогательное видео

Родители капитана «Вашингтона» Александра Овечкина поздравили его с достижением отметки в 700 шайб за карьеру в НХЛ.

— Санька, мы тебя поздравляем! Желаем тебе здоровья! Чтобы все у тебя получалось так, как тебе этого хотелось бы. Я и папа желаем тебе здоровья. Самое главное, чтобы у тебя твоя карьера продолжалась столько времени, сколько ты задумал, а здоровье этому соответствовало. Желаем тебе дальнейших успехов. Чтобы в семье у тебя все было хорошо, Сережка тебя радовал, Настя тебя любила. Мы тебя любим! — сказала Татьяна Овечкина.

— Семья у тебя хорошая. Это самое главное. И всем нам, всем родителям. Чтоб ты любил всех. Не только родных, вообще всех. Хочу поблагодарить болельщиков. Там очень хорошие болельщики, болеют от души, молодцы! Команде спасибо за их доброжелательность и уважительное отношение друг к другу. Желаю тебе побить рекорд Гретцки! Это будет вечный рекорд, — отметил Михаил Овечкин.