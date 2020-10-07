Родион Амиров: «Практически не спал в эту ночь и наблюдал за драфтом»
Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров рассказал, как узнал о том, что на драфте НХЛ его выбрал «Торонто».
— Конечно, это мечта каждого парня быть в числе выбранных командой НХЛ, а особенно «Торонто» — клуб с такой организацией и большой историей. Очень горд быть с ними. Также хотел бы сказать большое спасибо моим родителям за то, что вложили в меня столько стараний и усилий с самого детства. Очень им благодарен, и моим агентам, — приводит слова Амирова сайт уфимцев.
— Следил рано утром, как проходил драфт?
— Если честно, практически не спал в эту ночь и наблюдал за драфтом. Было очень волнительно, мы наблюдали всей семьей.
— Кто поздравил тебя первым?
— Первыми меня поздравили родители и мои агенты.
— В плане психологии для тебя сейчас что-то поменяется?
— Буду так же с усилием работать и прилагать все возможное.
— Ранее из уфимских нападающих никого так высоко не выбирали на драфте НХЛ. Что думаешь по этому поводу? Это добавит тебе ответственности?
— Это большая ответственность и честь, что они выбрали меня на драфте. Очень благодарен им за это, и я в будущем их не подведу.
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https://hcsalavat.ru/news/rodion-amirov-eto-mechta-kazhdogo-parnya/