Родион Амиров: «Практически не спал в эту ночь и наблюдал за драфтом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров рассказал, как узнал о том, что на драфте НХЛ его выбрал «Торонто».

— Конечно, это мечта каждого парня быть в числе выбранных командой НХЛ, а особенно «Торонто» — клуб с такой организацией и большой историей. Очень горд быть с ними. Также хотел бы сказать большое спасибо моим родителям за то, что вложили в меня столько стараний и усилий с самого детства. Очень им благодарен, и моим агентам, — приводит слова Амирова сайт уфимцев.

— Следил рано утром, как проходил драфт?

— Если честно, практически не спал в эту ночь и наблюдал за драфтом. Было очень волнительно, мы наблюдали всей семьей.

— Кто поздравил тебя первым?

— Первыми меня поздравили родители и мои агенты.

— В плане психологии для тебя сейчас что-то поменяется?

— Буду так же с усилием работать и прилагать все возможное.

— Ранее из уфимских нападающих никого так высоко не выбирали на драфте НХЛ. Что думаешь по этому поводу? Это добавит тебе ответственности?

— Это большая ответственность и честь, что они выбрали меня на драфте. Очень благодарен им за это, и я в будущем их не подведу.