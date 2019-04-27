Главный тренер "Каролины" Род Бриндамор прокомментировал тот факт, что нападающий Андрей Свечников не попал в состав на первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли против "Айлендерс". Игрок продолжает восстановление после сотрясения мозга.

– Свечников уже близок к возвращению, – приводит официальный сайт клуба слова Бриндамора. – Думаю, он поправился, но у нас не было тренировок, чтобы он смог почувствовать себя комфортно. Мы не будем ставить его в состав, пока он не будет чувствовать себя комфортно.

Повреждение 18-летний форвард получил во второй игре первого раунда против "Вашингтона". Тогда Свечников подрался с Александром Овечкиным. Более опытный капитан "Кэпиталз" отправил его в нокаут.

Все про НХЛ - здесь.