Род Бриндамор: "Свечников становится лучше и лучше с каждым матчем"

Главный тренер "Каролины" Род Бриндамор высказался в адрес нападающего Андрея Свечникова. 18-летний форвард в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо" (3:0) забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.

- В последних матчах Свечников смотрится весьма неплохо. Это конкурентоспособный хоккеист. С каждым матчем он становится лучше и лучше, - приводит пресс-служба клуба слова Бриндамора.

Россиянин провел на площадке 13 минут 41 секунду. Он завершил встречу с показателем "+3".

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