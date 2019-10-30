Род Бриндамор: «Поверьте, Свечников еще что-нибудь придумает»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор поделился впечатлениями от гола Андрея Свечникова в стиле «лакросс». В матче с «Калгари» (2:1) россиянин оформил дубль.

— Ребята, он практикует этот финт на каждой тренировке все последние два года, что я с ним работаю, — приводит слова Бриндамора российская версия официального сайта НХЛ — И я не помню, чтобы он промахивался. Так что это был лишь вопрос времени, когда это произойдет в игре. Но самое замечательное, что случился этот гол именно в тот момент, когда мы в нем отчаянно нуждались.

Теперь такой финт сложно будет повторить. Все соперники уже знают, что от Андрея можно ожидать чего-то подобного. Но когда задумываешь что-то невероятное и потом используешь это в игре, это дает невероятный прилив уверенности в себе. Андрей — особенный игрок с уникальными талантами и при этом с каждым днем все глубже понимает игру. Так что, поверьте, он еще что-нибудь придумает.

Крутейший гол Свечникова в ворота «Калгари». Это надо видеть!