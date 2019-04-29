Главный тренер "Каролины" Род Бриндамор после победы во втором матче четвертьфинала Кубка Стэнли над "Айлендерс" (2:1) верит в свою команду, несмотря на внушительное количество травмированных игроков, сообщает FOX Sports. Счет в серии: 2-0 в пользу "Харрикейнз".

Повреждения получили: нападающий Саку Мяеналанен, защитник Тревор ван Римсдайк и вратарь Петр Мразек, которого заменил Кертис Макэлхинни.

– Макэлхинни здорово играл весь год, так что у нас не было ощущения вроде "Его надо ставить в ворота, только не это". Скорее, мы думали "Такая уж игра, мы мрем как мухи, теперь и наш вратарь получил травму". Я рад, что Макэлхинни был готов. Со всеми этими травмами мы уже даже начали шутить – разве так бывает? Но мы все равно рассчитываем побеждать, – приводит слова Бриндамора FOX Sports.

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