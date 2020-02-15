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Род Бриндамор — о голе Свечникова: «Нужно быть осторожным и не делать такое слишком часто»

08:21

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор поделился впечатлениями от гола Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:2). Россиянин забросил шайбу после эффектной комбинации. По словами Бриндамора, игрокам не стоит играть так рискованно слишком часто.

— Этот гол — для различных обзоров, — цитирует официальный сайт НХЛ Бриндамора. — Нужно быть осторожным и не делать такое слишком часто. Когда такое случается, хочется делать это снова и снова вместо того, чтобы играть попроще. Но у этих ребят есть чуть больше свободы для такой игры, потому что у них очевидно высокий уровень квалификации.

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