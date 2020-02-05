Род Бриндамор: «Мы не создали проблем «Сент-Луису». Они даже не вспотели»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор раскритиковал свою команду за матч против «Сент-Луиса» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ.

— Мы почти не создали для них проблем, — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ. — Они, по-моему, даже не вспотели. Для них все сложилось очень легко. Сегодня нам нужно было очень постараться, но мы этого не сделали.

«Каролина» потерпела второе поражение за пять матчей. «Сент-Луис» продлил домашнюю серию без поражений в основное время до 11 матчей.