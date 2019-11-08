Род Бриндамор: «Каролина» играла в хороший хоккей, но Лундквист был бесподобен"

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор поделился мнением о матче с «Рейнджерс» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ. Он отметил игру голкипера соперников Хенрика Лундквиста, который cделал 45 сэйвов и был признан первой звездой дня.

— Такие поражения неприятны, потому что мы играли в хороший хоккей, — цитирует Бриндамора официальный сайт лиги. — Мы играли лучше от начала до конца, но их вратарь был бесподобен. Такое случается.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков