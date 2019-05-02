Главный тренер "Каролины" Род Бриндамор прокомментировал победу в третьем матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли против "Айлендерс" (5:2, 3-0).

– Это битва сил воли, чтобы заиграть в свою игру, – цитирует Бриндамора русскоязычный сайт НХЛ. – Ты пытаешься вынудить соперника совершить хоть одну маленькую оплошность, и это ровно то, что нам удалось сделать.

Мне показалось, что мы были хороши всю игру. И выглядели куда более похожими на себя, чем в Нью-Йорке. Кое-какие ошибки допустили, конечно, но Макэлхинни был на высоте в те моменты, когда и должен был. Очень приятно было наблюдать за тем, как он вышел и добыл эту победу.

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