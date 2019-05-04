Главный тренер "Каролины" Род Бриндамор поделился эмоциями от выхода в финал в Восточной конференции плей-офф НХЛ. Во втором раунде Кубка Стэнли "Каролина" выиграли серию у "Айлендерс" с общим счетом 4-0.

– Я так горжусь этими парнями, что даже не могу передать это словами, – приводит слова Бриндамора русскоязычный сайт НХЛ. – Нам удался отличный рывок, и нам его хватило. На протяжении всей серии мы так и не почувствовали, что нам удалось заиграть в свой хоккей на протяжении сколько-нибудь значимого времени, но были небольшие сегменты, которыми мы сумели удачно воспользоваться.

Нам нужен перерыв. Я так горжусь ребятами и тем, как они боролись! Это не всегда выглядело зрелищно, но я думаю, что перерыв им требуется еще и ментальный. Им обязательно нужно немножко отдохнуть.

​Повлияет ли перерыв на нашу первую игру в следующем раунде? Не исключено, что мы об этом услышим. Но даже если мы вернемся с небольшой ржавчиной, этот отдых нам все равно необходим.

​В финале Восточной конференции "Каролина" встретится с победителем пары "Коламбус" – "Бостон" (2-2).

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