Сегодня, 22:09

Робертсон признан первой звездой недели в НХЛ

Алина Савинова

Нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон стал первой звездой недели в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

На минувшей неделе 26-летний американец сыграл в трех матчах регулярного чемпионата, набрав в каждом по три очка — он забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи. В игре против «Филадельфии» (5:1) Робертсон оформил хет-трик, один из его голов стал победным.

Второй звездой недели признан форвард «Детройта» Алекс Дебринкэт, который набрал 6 (5+1) очков в трех матчах и забросил победную шайбу в игре с «Анахаймом» (6:3).

Третьей звездой назван защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз, отметившийся 7 результативными передачами в двух матчах.

Популярное видео
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Овечкин: «Мои дети уже сейчас хотят, чтобы я закончил карьеру. Я бы хотел еще поиграть за «Динамо»

Нападающий Кемпе подписал 8-летний контракт с «Лос-Анджелесом» на 85 миллионов долларов
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 18 13 5 27
2 Каролина 18 12 6 25
3 Питтсбург 19 10 9 24
4 Айлендерс 19 10 9 22
5 Рейнджерс 20 10 10 22
6 Филадельфия 18 9 9 21
7 Коламбус 18 9 9 20
8 Вашингтон 18 8 10 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 20 12 8 24
2 Детройт 19 11 8 23
3 Монреаль 18 10 8 22
4 Оттава 19 9 10 22
5 Тампа-Бэй 18 9 9 20
6 Флорида 18 9 9 19
7 Торонто 19 8 11 18
8 Баффало 18 6 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 19 13 6 31
2 Даллас 19 12 7 27
3 Виннипег 18 11 7 22
4 Чикаго 18 9 9 22
5 Миннесота 20 9 11 22
6 Юта 18 10 8 21
7 Сент-Луис 19 6 13 16
8 Нэшвилл 20 6 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 19 10 9 24
2 Анахайм 18 11 7 23
3 Сиэтл 18 9 9 23
4 Вегас 18 8 10 22
5 Эдмонтон 20 9 11 22
6 Ванкувер 20 9 11 20
7 Сан-Хосе 19 8 11 19
8 Калгари 20 5 15 13
Результаты / календарь
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
17.11 01:00 Тампа-Бэй – Ванкувер 2 : 6
17.11 02:00 Миннесота – Вегас 3 : 2 ОТ
17.11 03:00 Рейнджерс – Детройт 1 : 2
17.11 05:00 Колорадо – Айлендерс 4 : 1
Все результаты / календарь

