Робертсон признан первой звездой недели в НХЛ
Нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон стал первой звездой недели в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
На минувшей неделе 26-летний американец сыграл в трех матчах регулярного чемпионата, набрав в каждом по три очка — он забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи. В игре против «Филадельфии» (5:1) Робертсон оформил хет-трик, один из его голов стал победным.
Второй звездой недели признан форвард «Детройта» Алекс Дебринкэт, который набрал 6 (5+1) очков в трех матчах и забросил победную шайбу в игре с «Анахаймом» (6:3).
Третьей звездой назван защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз, отметившийся 7 результативными передачами в двух матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|18
|12
|6
|25
|3
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|4
|Айлендерс
|19
|10
|9
|22
|5
|Рейнджерс
|20
|10
|10
|22
|6
|Филадельфия
|18
|9
|9
|21
|7
|Коламбус
|18
|9
|9
|20
|8
|Вашингтон
|18
|8
|10
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|20
|12
|8
|24
|2
|Детройт
|19
|11
|8
|23
|3
|Монреаль
|18
|10
|8
|22
|4
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|5
|Тампа-Бэй
|18
|9
|9
|20
|6
|Флорида
|18
|9
|9
|19
|7
|Торонто
|19
|8
|11
|18
|8
|Баффало
|18
|6
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|31
|2
|Даллас
|19
|12
|7
|27
|3
|Виннипег
|18
|11
|7
|22
|4
|Чикаго
|18
|9
|9
|22
|5
|Миннесота
|20
|9
|11
|22
|6
|Юта
|18
|10
|8
|21
|7
|Сент-Луис
|19
|6
|13
|16
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|24
|2
|Анахайм
|18
|11
|7
|23
|3
|Сиэтл
|18
|9
|9
|23
|4
|Вегас
|18
|8
|10
|22
|5
|Эдмонтон
|20
|9
|11
|22
|6
|Ванкувер
|20
|9
|11
|20
|7
|Сан-Хосе
|19
|8
|11
|19
|8
|Калгари
|20
|5
|15
|13
Результаты / календарь
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
|17.11
|01:00
|Тампа-Бэй – Ванкувер
|2 : 6
|17.11
|02:00
|Миннесота – Вегас
|3 : 2 ОТ
|17.11
|03:00
|Рейнджерс – Детройт
|1 : 2
|17.11
|05:00
|Колорадо – Айлендерс
|4 : 1
