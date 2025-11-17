Робертсон признан первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон стал первой звездой недели в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

На минувшей неделе 26-летний американец сыграл в трех матчах регулярного чемпионата, набрав в каждом по три очка — он забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи. В игре против «Филадельфии» (5:1) Робертсон оформил хет-трик, один из его голов стал победным.

Второй звездой недели признан форвард «Детройта» Алекс Дебринкэт, который набрал 6 (5+1) очков в трех матчах и забросил победную шайбу в игре с «Анахаймом» (6:3).

Третьей звездой назван защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз, отметившийся 7 результативными передачами в двух матчах.