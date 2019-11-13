Роб Блэйк: «Тренерский штаб ищет сочетания, которые будут забивать голы»

Генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блэйк после завершения матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (3:1) рассказал, что ждет нападающего Илью Ковальчука, который остался в запасе.

— Что теперь с ним будет? Я не знаю состава на четверг, не знаю, какой состав будет в субботу, — приводит слова Блэйка Los Angeles Telegraph. — Мы идем в конце турнирной таблицы. Тренерский штаб ищет сочетания, которые будут забивать голы, приносить результат.

Ранее Блэйк заявлял, что 36-летний россиянин не требовал обмена из команды.

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