Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Ривз получил двухматчевую дисквалификацию за попытку нанести травму игроку «Колорадо»

02:58
Райан Ривз. Фото ХК «Вегас»
Райан Ривз. Фото ХК «Вегас»
Теги:

Форвард «Вегаса» Райан Ривз получил двухматчевую дисквалификацию, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Департамент безопасности игроков НХЛ наказал 34-летнего канадца за неспортивное поведение в первом матче второго раунда плей-офф против «Колорадо» (1:7). Ривз сначала ударил голкипера «Эвеланш» Филиппа Грубауэра в голову, а затем ударил и повалил на лед защитника Райана Грэйвса.

Ривз в этом матче был наказал двумя 2-минутными штрафами за грубость, матч-штрафом и 5 минутами штафа за попытку травмировать Грэйвса.

Читайте также

Стали известны расклады, при которых Россия сыграет в четвертьфинале чемпионата мира против Канады
Изнасиловавшей 11-летнюю девочку на Алтае предъявили обвинение
Как Собчак отреагировала на выходку Бузовой в Волгограде
Лавров оценил предложение об отключении России от SWIFT

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей