Ривз получил двухматчевую дисквалификацию за попытку нанести травму игроку «Колорадо»
02:58
Форвард «Вегаса» Райан Ривз получил двухматчевую дисквалификацию, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Департамент безопасности игроков НХЛ наказал 34-летнего канадца за неспортивное поведение в первом матче второго раунда плей-офф против «Колорадо» (1:7). Ривз сначала ударил голкипера «Эвеланш» Филиппа Грубауэра в голову, а затем ударил и повалил на лед защитника Райана Грэйвса.
Ривз в этом матче был наказал двумя 2-минутными штрафами за грубость, матч-штрафом и 5 минутами штафа за попытку травмировать Грэйвса.
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