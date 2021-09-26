Ривс во время тренировки поработал над техникой драк на льду с Виталием Кравцовым
10:05
Форвард «Рейнджерс» Райан Ривс вместе с одноклубником Виталием Кравцовым поработали над техникой драк на льду.
Ривс стал игроком нью-йорской команды в межсезонье в результате обмена из «Вегаса».
В НХЛ хоккеист появился с сезона-2010/11. Ривс занимает 3-е место по хитам (2322), 7-е по 5-минутным штрафам (75) и 8-е по общему количеству штрафных минут (937).
Читайте также
«У «Спартака» состав для 4-5-го места. А какие могут быть вопросы к судье матча «Зенит» — «Крылья»? Мнение Кобелева
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю