Ривс во время тренировки поработал над техникой драк на льду с Виталием Кравцовым

Форвард «Рейнджерс» Райан Ривс вместе с одноклубником Виталием Кравцовым поработали над техникой драк на льду.

The beautiful game. pic.twitter.com/15rYErUEpk — New York Rangers (@NYRangers) September 25, 2021

Ривс стал игроком нью-йорской команды в межсезонье в результате обмена из «Вегаса».

В НХЛ хоккеист появился с сезона-2010/11. Ривс занимает 3-е место по хитам (2322), 7-е по 5-минутным штрафам (75) и 8-е по общему количеству штрафных минут (937).