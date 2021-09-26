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Ривс во время тренировки поработал над техникой драк на льду с Виталием Кравцовым

10:05
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Форвард «Рейнджерс» Райан Ривс вместе с одноклубником Виталием Кравцовым поработали над техникой драк на льду.

Ривс стал игроком нью-йорской команды в межсезонье в результате обмена из «Вегаса».

В НХЛ хоккеист появился с сезона-2010/11. Ривс занимает 3-е место по хитам (2322), 7-е по 5-минутным штрафам (75) и 8-е по общему количеству штрафных минут (937).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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