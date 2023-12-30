Овечкин поцеловал клюшку перед началом матча с «Айлендерс»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поцеловал клюшку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:5).

Капитан «Кэпиталз» поцеловал клюшку перед началом выездной встречи с «островитянами», но это не помогло форварду, который не набрал результативных очков в третьем матче подряд.

Всего на счету Овечкина 20 (6+14) очков в 33 матчах в сезоне-2023/24.

«Вашингтон» занимает 9-е место в Восточной конференции с 39 очками в 33 играх.