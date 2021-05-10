Ристолайнен готов к обмену из «Баффало», Скиннер не намерен снимать запрет на обмены

Защитник «Баффало» Расмус Ристолайнен заявил, что готов к обмену из команды. Он мотивировал свое решение тем, что не хочет ждать долгое время, когда клуб сможет стать конкурентоспособным, сообщает в Twitter журналист Билл Хоуп.

А вот нападающий Джефф Скиннер намерен остаться в команде. Он не собирается отказываться от пункта на запреты на обмен. Если он не снимет это ограничение, то «Баффало» обязан будет защитить игрока на предстоящем драфте расширения.

В этом сезоне 26-летний Ристолайнен набрал 18 (4+14) очков в 49 матчах. Его контракт с зарплатой в 5,4 миллиона долларов действует еще сезон.

На счету 28-летнего Скиннера 14 (7+7) очков в 53 матчах. У него контракт до конца сезона-2026/27 (кэпхит — 9 миллионов долларов).