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Рик Токкет: «Овечкин может бросать под любым углом. Не видел ничего подобного»

11:10

Главный тренер «Аризоны» Рик Токкет высоко оценил игру форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Россиянин бросал по воротам 8 раз, но не забил.

— Он может бросать под любым углом, — цитирует официальный сайт НХЛ Токкета. — Я никогда не видел ничего подобного. Я видел несколько выдающихся мастеров броска, но не знаю, как ему удается бросать так быстро.

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