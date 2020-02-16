Рик Токкет: «Овечкин может бросать под любым углом. Не видел ничего подобного»

Главный тренер «Аризоны» Рик Токкет высоко оценил игру форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Россиянин бросал по воротам 8 раз, но не забил.

— Он может бросать под любым углом, — цитирует официальный сайт НХЛ Токкета. — Я никогда не видел ничего подобного. Я видел несколько выдающихся мастеров броска, но не знаю, как ему удается бросать так быстро.