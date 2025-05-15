Рик Токкет назначен на пост главного тренера «Филадельфии»

«Филадельфия» на официальном сайте объявила о назначении Рика Токкета на пост главного тренера. Он заменил Джона Тортореллу, уволенного 27 марта. Брэд Шоу был временным тренером в последних девяти играх сезона.

Ппоследние три сезона Токкет работал в «Ванкувере». 61-летний специалист решил покинуть «Кэнакс» 29 апреля.

«Я всегда был «Флайерзом» в душе и пронес эту страсть и энергию, которые олицетворяют этот город и организацию, с собой на протяжении всей моей карьеры. Я хочу поблагодарить (генерального менеджера) Дэнни Бриера, (президента по хоккейным операциям) Кейта Джонса и (губернатора) Дэна Хилферти за эту честь и предоставленную возможность. Хочу вернуть эту команду в элиту НХЛ, где мы и должны быть. Нам предстоит много работы и многого добиться, но я уверен в направлении, в котором мы движемся, и полон решимости привести нас туда», — сказал Токкет.

Во время карьеры хоккеиста Токкет был выбран «Филадельфией» в шестом раунде драфта НХЛ 1983 года и отыграл за «Флайерз» 11 из своих 18 сезонов в лиге.

В сезоне-2024/25 «Флайерз» набрали 76 очков и заняли последнее место в Восточной конференции. Это пятый сезон подряд, в котором команда не прошла в плей-офф, что соответствует самой длинной серии в истории франшизы (1990-94).

За «Филадельфию» выступают российские хоккеисты: вратарь Иван Федотов, защитник Егор Замула, нападающие Матвей Мичков и Никита Гребенкин.