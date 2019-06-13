Рик Нэш стал ассистентом генерального менеджера "Коламбуса"

Бывший форвард "Коламбуса" Рик Нэш назначен ассистентом генерального менеджера, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее 34-летний хоккеист, который был капитаном "Блю Джэкетс", объявил о завершении карьеры из-за травмы.

Всего Нэш провел в НХЛ 15 сезонов в составе "Коламбуса", "Рейнджерс" и "Бостона". На его счету 1060 матчей и 805 (437+368) очков.



Рик Нэш объявил о завершении карьеры