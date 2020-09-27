Рик Боунесс: «Нас бы здесь не было без Худобина»

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс отметил игру голкипера Атона Худобина в пятом матче серии финала Кубка Стэнли против «Тампы» (3:2 2ОТ).

— Фантастика, просто фантастика, скажу снова: нас бы здесь не было без Худобина, как и их здесь бы не было без Андрея Василевского, — цитирует Боунесса сайт НХЛ. — Да, три матча за четыре дня, но он хотел эту игру, вчера он подошел и дал понять, что хочет играть, это лишний раз показывает, каким бойцом он является. Меня раньше просили описать его стиль и все прочее, но, слушайте, это не имеет никакого значения. Главное, что это боец, который делает все, чтобы остановить шайбу, и его сегодняшняя игра говорит о его характере и желании делать все возможное ради победы.