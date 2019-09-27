Результативная передача Любушкина помогла «Аризоне» обыграть «Ванкувер»

«Ванкувер» в предсезонном матче НХЛ дома проиграл «Аризоне» — 2:4. В составе «койотов» результативной передачей отметился российский защитник Илья Любушкин. Также на его счету показатель полезности «+1», 2 броска в створ, силовой прием и 4 блок-шота за 16.22 на льду (1.49 — в меньшинстве).

Hayton ?? Lyubushkin ?? Hayton ?? ? pic.twitter.com/cXuVR7uaEH — Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) September 27, 2019

У форварда «Ванкувера» Николая Голдобина «-1» за 13.25.

В параллельной встрече «Сан-Хосе» обыграл «Калгари» — 4:1. Голкипер «огоньков» Аартем Загидуллин отразил 8 бросков из 12. У Рината Валиева «-2» и 4 заблокированных броска за 17.58.

НХЛ. Контрольные матчи

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Аризона Койотс» (Глендейл) — 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)

Голы: Ферланд — 1 (Лейво, Петтерссон), 1:20 — 1:0. Педерсон — 1 (мен., Фэшинг, Истерли), 9:57 — 1:1. Макьюэн — 1 (Годетт, Берчи), 13:15 — 2:1. Седерстрем — 1 (Круз), 31:41 — 2:2. Хейтон — 1 (Любушкин, Несс), 32:05 — 2:3. Седерберг — 2 (п.в.), 59:45 — 2:4.

Вратари: Маркстрем (58:17 — 59:45) — Хилл.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 19 (6+5+8) — 35 (12+11+12).

Наши: Голдобин (13.25/0/-1) — Любушкин (16.22/2/+1).

27 сентября. Ванкувер. Rogers Arena.

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Калгари Флэймз» (Калгари) — 4:1 (0:0, 0:0, 4:1)

Голы: Кейн — 1 (Бернс, Хертл), 43:17 — 1:0. Хертл — 1 (Бернс), 50:59 — 2:0. Гэмбрелл — 1 (Бернс, Гудроу), 53:27 — 3:0. Гэмбрелл — 2 (Гудроу, Бернс), 53:51 — 4:0. Кирклэнд — 1 (Робинсон), 55:58 — 4:1.

Вратари: Джонс — Тэлбот (Загидулин, 40:00).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 36 (12+12+12) — 25 (4+11+10).

Наши: Юртайкин (14.47/3/-1) — Валиев (17.58/0/-2).

27 сентября. Сан-Хосе. SAP Center.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков