Результативная передача Князева помогла «Сан-Хосе» обыграть «Анахайм»
07:31
«Сан-Хосе» в товарищеском матче на предсезонке НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 3:1.
На шайбу Бенуа Грула «акулы» ответили точными бросками Райана Меркли, Джеффри Трюшона-Виля с передачи Артемия Князева, а также Кевина Лабанка.
Следующий матч на предсезонке «Сан-Хосе» проведет 5 октября против «Анахайма», «Анахайм» 3 октября встретится с «Аризоной».
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