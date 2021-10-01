Результативная передача Князева помогла «Сан-Хосе» обыграть «Анахайм»

«Сан-Хосе» в товарищеском матче на предсезонке НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 3:1.

На шайбу Бенуа Грула «акулы» ответили точными бросками Райана Меркли, Джеффри Трюшона-Виля с передачи Артемия Князева, а также Кевина Лабанка.

Следующий матч на предсезонке «Сан-Хосе» проведет 5 октября против «Анахайма», «Анахайм» 3 октября встретится с «Аризоной».