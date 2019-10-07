Результативная передача и 29 сэйвов Худобина не помогли «Далласу» обыграть «Детройт»

«Детройт» обыграл «Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Главным героем встречи стал форвард хозяев Энтони Манта, оформивший покер. Голкипер «звезд» Антон Худобин отразил 29 бросков из 33, а также сделал результативную передачу.

У Александра Радулова 2 минуты штрафа, 2 броска в створ, силовой прием и блокшот за 16.11 на льду (2.26 — в большинстве). У Дениса Гурьянова показатель полезности «+1» и силовой прием за 7.00.

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