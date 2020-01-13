Россиянин Ярослав Аскаров (190 см, 80 кг) из команды ВХЛ «СКА-Нева» занял первое место среди вратарей в промежуточном преддрафтовом рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ среди европейцев, информирует русскоязычный сайт НХЛ. В 16 матчах чемпионата 17-летний голкипер в среднем пропускал по 2,38 гола и отразил 92,2 процента бросков.

На МЧМ Аскаров принял участие в пяти матчах сборной России (два в старте), но отразил 87,7 процента бросков. Скауты считают, что Аскарова выберут в первой десятке драфта. Последним голкипером, выбранным так высоко, был Кэри Прайс, которого «Монреаль» выбрал под пятым номером в 2005 году.

Седьмое место (из 10) в рейтинге занимает еще один участник МЧМ-2020 Амир Мифтахов.

Первое место среди европейских полевых игроков занял нападающий «Мангейма» Тим Штюцле из Германии. Штюцле (186 см, 85 кг) — левый крайний форвард, в 25 матчах за «Мангейм» набравший 23 (5+18) очка. Также 17-летний нападающий сделал пять передач в пяти матчах за сборную Германии на молодежном чемпионате мира-2020.

Лучший из россиян — форвард Родион Амиров («Салават Юлаев») расположился на пятой строчке.

Драфт НХЛ 2020 года пройдет в Монреале 26-27 июня.