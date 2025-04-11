Рейс Демидова в Торонто стал самым отслеживаемым в мире

Авиарейс с форвардом Иваном Демидовым из Стамбула в Торонто стал самым отслеживаемым в мире.

По данным онлайн-сервиса Flightradar, за перелетом новичка «Монреаля» из Европы в Северную Америку следило около 2300 человек. Это рекордный показатель на момент полета, сообщает издание BarDown.

8 апреля россиянин подписал с «Монреалем» 3-летний контракт новичка.

В сезоне-2024/25 19-летний хоккеист в составе СКА набрал 49 (19+30) очков в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 5 (3+2) очков в 6 играх.

В 2024 году «Монреаль» выбрал Демидова под 5-м номером драфта НХЛ.