Рейс Демидова в Торонто стал самым отслеживаемым в мире
Авиарейс с форвардом Иваном Демидовым из Стамбула в Торонто стал самым отслеживаемым в мире.
По данным онлайн-сервиса Flightradar, за перелетом новичка «Монреаля» из Европы в Северную Америку следило около 2300 человек. Это рекордный показатель на момент полета, сообщает издание BarDown.
8 апреля россиянин подписал с «Монреалем» 3-летний контракт новичка.
В сезоне-2024/25 19-летний хоккеист в составе СКА набрал 49 (19+30) очков в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 5 (3+2) очков в 6 играх.
В 2024 году «Монреаль» выбрал Демидова под 5-м номером драфта НХЛ.
Новости