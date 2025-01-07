«Рейнджерс» забрали Калиева с драфта отказов

«Рейнджерс» объявили на официальном сайте, что забрали с драфта отказов форварда Артура Калиева из «Лос-Анджелеса». 19 сентября американский хоккеист подписал однолетний контракт на 825 тысяч долларов.

23-летний Калиев, выбранный во втором раунде драфта в 2019 году, еще не играл в НХЛ в этом сезоне, так как сломал ключицу во время тренировочного сбора в сентябре.

В сезоне-2023/24 американец сыграл в 51 матче и набрал 15 (7+8) очков.