«Рейнджерс» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

«Юта» в овертайме обыграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ. Победная шайба на счету Клэйтона Келлера.

«Юта» выиграла 3 из 3 матчей на старте сезона и лидирует в Западной конференции. «Рейнджерс» с 3 очками идут на 5-й строчке в Восточной конференции.