«Рейнджерс» — «Юта»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн
«Рейнджерс» сыграет с «Ютой» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на воскресенье, 13 октября. Матч пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) и начнется в 2.00 по московскому времени.
Официальных трансляций НХЛ в России нет. Следить за матчами лиги в прямом эфире можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
Ключевые события и результат игры «Рейнджерс» — «Юта» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
«Рейнджерс» в сезоне-2023/24 выиграли регулярный чемпионат и уступили «Флориде» в финале Восточной конференции. В первом матче этого регулярного чемпионата команда россиян Игоря Шестеркина и Артемия Панарина на выезда победила «Питтсбург» (6:0).
«Юта» дебютирует в НХЛ после переезда клуба «Аризона Койотис» в Солт-Лейк-Сити. В новом сезоне команда россиянина Михаила Сергачева одержала две победы — дома над «Чикаго» (5:2) и на выезде над «Айлендерс» (5:4 ОТ).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|3
|2
|1
|4
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Филадельфия
|1
|1
|0
|2
|4
|Питтсбург
|2
|1
|1
|2
|5
|Айлендерс
|1
|0
|1
|1
|6
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|8
|Каролина
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|2
|Оттава
|1
|1
|0
|2
|3
|Бостон
|2
|1
|1
|2
|4
|Флорида
|2
|1
|1
|2
|5
|Монреаль
|2
|1
|1
|2
|6
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|7
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|3
|0
|3
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|2
|2
|0
|4
|2
|Юта
|2
|2
|0
|4
|3
|Сент-Луис
|3
|2
|1
|4
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|6
|Чикаго
|2
|0
|2
|1
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Колорадо
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|2
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Ванкувер
|2
|0
|2
|2
|5
|Сан-Хосе
|1
|0
|1
|1
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|12.10
|02:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|1 : 4
|12.10
|03:00
|
Виннипег – Чикаго
|2 : 1 ОТ
|12.10
|05:00
|
Вегас – Сент-Луис
|4 : 3
|12.10
|05:00
|
Ванкувер – Филадельфия
|2 : 3 Б
|12.10
|20:00
|
Бостон – Лос-Анджелес
|2 : 1 ОТ