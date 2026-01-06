«Юта» победила «Рейнджерс» в овертайме, Панарин сделал две голевые передачи

«Юта» победила «Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Алексис Лафренье и Винс Трочек. Российский нападающий Артемий Панарин сделал две результативные передачи. В сезоне-2025/26 34-летний форвард в 43 матчах набрал 46 (16+30) очков. Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин был заменен в первом периоде из-за травмы нижней части тела.

У гостей забили Дилан Гюнтер, Майкл Карконе и Шон Дурзи.

«Юта» (43 очка после 43 матчей) занимает 10-е место в таблице Западной конференции. «Рейнджерс» (47 очков после 44 игр) располагаются на 13-м месте в Восточной конференции.