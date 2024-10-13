Панарин оформил дубль в проигранном матче «Рейнджерс» против «Юты»

«Юта» в овертайме обыграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ. Победная шайба на счету Клэйтона Келлера.

Российский нападающий нью-йоркской команды Артемий Панарин отметился двумя заброшенными шайбами. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 20 из 26 бросков по своим воротам.

«Юта» выиграла 3 из 3 матчей на старте сезона и лидирует в Западной конференции. «Рейнджерс» с 3 очками идут на 5-й строчке в Восточной конференции.