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«Рейнджерс» взяли верх над «Коламбусом», у Георгиева 36 сэйвов, у Бучневича гол

05:32
15 февраля. «Коламбус» — «Рейнджерс» — 1:3. Павел Бучневич празднует гол. Фото nhl.com
15 февраля. «Коламбус» — «Рейнджерс» — 1:3. Павел Бучневич празднует гол. Фото nhl.com
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«Рейнджерс» на выезде переиграли «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Для «Блю Джэкетс» это четвертое подряд поражение, а для команды из Нью-Йорка — четвертая кряду победа.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 36 из 37 бросков по своим воротам, нападающий Павел Бучневич отметился голом.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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