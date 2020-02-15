«Рейнджерс» взяли верх над «Коламбусом», у Георгиева 36 сэйвов, у Бучневича гол

«Рейнджерс» на выезде переиграли «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Для «Блю Джэкетс» это четвертое подряд поражение, а для команды из Нью-Йорка — четвертая кряду победа.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 36 из 37 бросков по своим воротам, нападающий Павел Бучневич отметился голом.