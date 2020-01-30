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«Рейнджерс» вызвали Шестеркина из АХЛ

01:16
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Российский голкипер Игорь Шестеркин вернулся в расположение «Рейнджерс» из фарм-клуба. 24-летний россиянин в этом сезоне АХЛ сыграл в 25 матчах за «Хартфорд Вулф Пэк», отражая 93,4 процентра бросков и являясь лидером лиги по этому показателю. С ним в воротах команда выиграла шесть последних встреч.

В НХЛ в этом сезоне Шестеркин сыграл в четырех матчах, отражая 92,9 процента бросков.

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