«Рейнджерс» вызвали Шестеркина из АХЛ

Российский голкипер Игорь Шестеркин вернулся в расположение «Рейнджерс» из фарм-клуба. 24-летний россиянин в этом сезоне АХЛ сыграл в 25 матчах за «Хартфорд Вулф Пэк», отражая 93,4 процентра бросков и являясь лидером лиги по этому показателю. С ним в воротах команда выиграла шесть последних встреч.

В НХЛ в этом сезоне Шестеркин сыграл в четырех матчах, отражая 92,9 процента бросков.