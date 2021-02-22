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«Рейнджерс» выступят с заявлением по ситуации с Панариным

18:41
Артемий Панарин. Фото AFP
Артемий Панарин. Фото AFP
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Клуб Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» выступит в ближайшее время с заявлением. Оно будет посвящено ситуации вокруг нападающего Артемия Панарина, пишет в Twitter журналист Молли Уокер.

22 февраля стал известно, что Панарин не сыграет в ближайших матчах из-за обвинений в избиении девушки десятилетней давности.

Ранее бывший главный тренер подмосковного «Витязя» Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что Панарин, будучи игроком «Витязя», в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии.

Панарина обвинили в тяжком преступлении. Пока единственное доказательство — шокирующий рассказ Назарова

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