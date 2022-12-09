«Рейнджерс» выставили на драфт отказов Карпентера

«Рейнджерс» выставили нападающего Райана Карпентера на драфт отказов, написал в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман. Он присоединился к клубу в прошедшее межсезонье.

В этом сезоне 31-летний Карпентер сыграл 21 матч и набрал 3 (1+2) очка. Ранее он также играл за «Калгари», «Чикаго», «Вегас» и «Сан-Хосе».

Также на драфте отказов оказались Кевин Руни («Калгари»), Тайлер Бенсон («Эдмонтон») и Мартин Каут («Колорадо»).