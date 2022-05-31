«Рейнджерс» вышли в финал конференции впервые с 2015 года

«Рейнджерс» во втором раунде плей-офф НХЛ обыграли «Каролину» в семи матчах.

Таким образом, команда из Нью-Йорка вышла в финал конференции впервые с 2015 года. Тогда «Рейнджерс» уступили «Тампе» в семи матчах. Последний раз ньюйоркцы становились обладателями Кубка Стэнли в 1994 году.

В финале Востока «Рейнджерс» встретятся с «Тампой». Первый матч пройдет 2 июня и начнется в 3:00 мск.