«Рейнджерс» выкупят контракт защитника Дианджело

Защитник Энтони Дианджело в ближайшее время покинет «Рейнджерс». Клуб из Нью-Йорка выкупит контракт хоккеиста после завершения сезона НХЛ, сообщает Daily Faceoff.

Нью-йоркский клуб предлагал хоккеисту расторгнуть контракт, но Дианджело отказался. Теперь летом контракт защитника будет выкуплен.

Клуб подписал двухлетний контракт с Дианджело в октябре прошлого года на сумму 9,6 миллиона долларов.

В этом сезоне НХЛ защитник участвовал в 6 матчах, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6».

У Дианджело произошел конфликт с российским вратарем Александром Георгиевым. С 30 января американец не выходил в основном составе.